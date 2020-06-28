Hatayspor - Balıkesirspor maç sonucu: 2-0

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Hatayaspor, Mesut Çaytemel ve Mirkan Aydın'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı, yoluna fire vermeden devam etti.

Bu galibiyetle 57 puana yükselen Hatay, Erzurumspor'la 4, Adana Demirspor'la 6 puanlık farkı korudu. 35 puanda kalan Balıkesirspor ise 12. sırada yer aldı.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 80 Rahman Buğra x),Hamza (xx) (Dk.46 Mirkan xx), Aabıd (xx), Selim (xx)(Dk. 80 Idır Qualı x), Gökhan (xx)( Dk. 65 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx),Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk.90 Soner ?).

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) Abdülkadir (xx) (Dk.62 Andusıc x), Malle (xx), Kethevoama (xx) (Dk. 62 Celal x) Serdar (xx)(Dk.80 Francıs Ezeh x), Cenk (xx), Sezer (x)(Dk. 85 Enes x), Anıl (xx), Batuhan (x), Mırsıc (x), Kağan (x).

GOLLER: Dk. 52 Mesut, Dk.90+4 Mirkan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Malle, Batuhan, Mırsıc (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)