Hatayspor, Balıkesir maçının Hatay’daki hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Balıkesir mücadelesinin Hatay’daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı kafile öğleden sonra uçakla İstanbul’a, oradan da kara yoluyla Balıkesir’e geçecek. Hataysporlu futbolcular Balıkesir’de yapılacak ter idmanı ile maç hazırlıklarını tamamlayacak.

İHA