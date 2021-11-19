Hatayspor-Antalyaspor canlı

Süper Lig 'de 13. haftanın perdesi Hatay'da açıldı, Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Sezonun flaş takımı olan ev sahibi, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Akdeniz ekibi ise 15 puanla 14. basamakta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a kaybeden Hatayspor, evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Giresunspor ve Altay galibiyetleriyle nefes alan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda 3'te 3 yapmaya çalışaıyor.

MAÇ BAŞLADI!





Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Mehdi, Saba, Ruben Ribeiro, El Kaabi, Mame Diouf

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel

Hatayspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Antalyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...