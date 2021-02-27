Hatayspor - Ankaragücü canlı
Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. 16. dakikada Ankaragücü, Torgeir Börven'in attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45+6. dakikada Ankaragücü'nden Joseph Paintsil kırmızı kart gördü. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ankaragücü’nü sahasında ağırlıyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 3 maçtır kaybetmiyor. 42 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi ekip, serisini Başkent ekibi karşısında sürdürmeye çalışıyor. 5 maçtır kazanamayan, üst üste 2 maçtan beraberlikle ayrılan Ankaragücü ise Hikmet Karaman'la ilk galibiyetini almaya çalışıyor. Sarı Lacivertli ekip, 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇ BAŞLADI!
16. dakikada Ankaragücü, Torgeir Börven'in attığı golle 1-0 öne geçti.
43. dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou sarı kart gördü.
45. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Ankaragücü'nde kenarda ısınan Alper Potuk, itiraz nedeniyle sarı kart gördü.
45+6. dakikada Ankaragücü'nden Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven
Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.