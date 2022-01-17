Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig 'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Bordo-beyazlılar, Galatasaray galibiyetinin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde toplandı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda, Galatasaray maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular, yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcuların ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alan çalışmasıyla tamamlandı. Hatayspor ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

HATAY (İHA)