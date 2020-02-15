Hatayspor - Akhisarspor maç sonucu: 2 - 3

TFF 1.Lig'de haftaya lider konumda giren Hatayspor evinde Akhisarspor'a 3-2 kaybetti ve avantajını yitirdi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve son 6 haftada sadece bir kez galip gelen Hatayspor, bir ara 8 puana çıkan farkı koruyamadı. Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor'un yaşadığı düşüşü yaşayan Hatayspor, eğer bu hafta BB Erzurumspor deplasmanda Adanaspor karşısında kazanırsa sadece 1 puan farkla zirvede yer alacak.

Süper Lig'de lider Sivasspor'un yaşadığı düşüşü yaşayan Hatayspor, eğer BB Erzurumspor bu hafta kazanırsa sadece 1 puan farkla zirvede yer alacak. Akhisarspor'un gollerini Onur Ayık, Erhan Çelenk ve Elmar Bjarnason atarken Hatayspor adına golleri Mirkan Aydın (2) kaydetti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Selim’in yerden pasında ceza sahasında topu alan Mirkan Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada Avdija Vrsajevic'in soldan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Onur Ayık kafa vuruşu ile beraberliği sağladı. 1-1

42. dakikada Bjarnason’nun pasında topla buluşan Erhan Çelenk, ceza sahası çizgisinden vuruşunda takımını öne geçirdi. 1-2

44. dakikada Hatayspor savunmasının hatasından yararlanan Bjarnason, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 1-3

78. dakikada Gökhan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3





Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

Hatayspor: Akın Alkan, Popov , Yusuf , Soner (Sadi Karaduman dk.46), Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Barbosa dk. 46 ), Rayane Aabid, Idır Ouali (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 ), Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdıja Vrsajevıc, Edin Cocalic, Rajko Rotman, Ergin Keleş, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Elmar Bjarnason (Musa Nizam dk. 87), Erhan Çelenk (Çekdar Orhan dk. 82), Sokol Cikalleshi (Aykut Çeviker dk. 82)

Yedekler: Mılan Lukac, Halil Yeral, Eray Ataseven, Bertuğ Bayar, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Mirkan Aydın (dk. 7 ve 78) (Hatayspor), Onur Ayık (dk. 10), Erhan Çelenk (dk. 42), Elmar Bjarnason (dk. 44) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi, Çekdar Orhan (Akhisarspor)