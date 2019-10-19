Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından kavga

TFF 1. Lig’de, Hatayspor’un Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Belen ilçesinde karşılaşan her iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. İlçe merkezinden geçen Adana Demirspor taraftarları ile Hatayspor taraftarları arasında "laf atma" tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bazı taraftarlar hafif yaralandı, çevredeki araç ve iş yerlerinde zarar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki takımın taraftarını ayırdı.

Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerine göre iki takım taraftarlarının laf atma yüzünden tartıştığını söyledi.

Olay yerine ek olarak takviye ekip de gönderildiğini belirten Baskın, taraftarların sakinleştirildiğini kaydetti.