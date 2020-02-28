Hatayspor, Adana Demirspor maçına hazır

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk ve 5'e 2 çalışılarak antrenman tamamlandı.

Bordo-beyazlı kafile maçın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Takım burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.