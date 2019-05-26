Hatayspor - Adana Demirspor maç sonucu 3-2

Hatayspor ile Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında karşı karşıya geldi. Hatayspor - Adana Demirspor'u 3-2 yenerek finale çıktı. İki takım arasındaki ilk mücadele 0-0 bitmişti.

Hatayspor'un gollerini 60. dakikada Selim Ilgaz ve 65. dakikada Gökhan Karadeniz ile 90+6. dakikada Mirkan Aydın kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 30. dakikada Berk Yıldız ve 90+3. dakikada Adil'den geldi.

Hatayspor'un rakibi bu akşam oynanacak Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından belli olacak. Gaziantep ekibi ilk maçı sahasında 2-0 kazanmıştı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Maçın 13. dakikasında Gökhan Karadeniz'in vuruşunda Çağlar Akbaba gole izin vermedi. Köşe vuruşunda bu kez Diallo vuruşunu yaptı savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOOOOOOL - Berk Yıldız Adana Demirspor'u 30. dakikada attığı muhteşem golle 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı...

Maçın 51. dakikasında Hamza Gür beraberlik golünü attı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOOOOOOL - Maçın 60. dakikasında Selim Ilgaz beraberlik golünü kaydetti. Skor 1-1 oldu...

Maçın 62. dakikasında Caner Hüseyin golü attı ancak gol ofsayt gerekçesiyle yine iptal edildi.

GOOOOOOL - 64. dakikada Hatayspor Gökhan Karadeniz ile 2-1 öne geçti.

GOOOOOOL - 90+3'te Adil Adana Demirspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

GOOOOOOL -90+6'da Mirkan Aydın Hatayspor'u bir kez daha öne geçirdi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Hakan Yemişken (xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx), Kubilay (xxx), Selim (xx) (Dk.90 Soner ?), Gökhan (xx) (Dk.82 Dymtro x), Mesut (xxx), Mirkan (xx) Sadi (xx), Diallo (xxx), Yusuf (xxx), Murat (xx)(Dk. 46 Hamza xx), Caner (xxx).

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xxx), Adil (xx), Traore (xx), Berk(xxx), Vedat (xx)( Dk.80 Mitroviç ?), Kaan (x), Erdal (xx), Süleyman (xxx), Semih(xx) (Dk.78 Kage ?), Gladkyy (x)(Dk.46 Pote xx), Rassoul (xx).

SARI KARTLAR: Gökhan, Kubilay, Sadi, Dymtro, Mirkan (Hatayspor), Gladkyy, Adil (Adana Demirspor)

GOL: Dk. 60 Hamza, Dk. 65 Gökhan, Dk 90+6 Mirkan (Hatayspor)- Dk. 30 Berk, Dk.90 Adil (Adana Demirspor)