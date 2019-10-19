Hatayspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Volkan Şen’in ceza alanı içerisine yerden pasında topla buluşan Sinan Kurt’un şutu ağlarla buluştu. 0-1
60. dakikada Mesut Çaytemel’in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
84. dakikada Aabid'in kulladığı serbest atışta kaleciden seken topu alan Mirkan'ın pasında Hamza Gür'ün meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral
HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk. 74 Hamza xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (xx), Hamidou (xx), Tevfik (xx), Hakan (xx), Volkan (xx)(Dk. 81 Levent x), Sinan (xx), Stokes (xx), Mehmet (xx) (Dk.63 Orhan x), Berk (xx) (Dk. 73 Vedat x), Rassoul (x)
GOLLER: Dk. 60 Selim, Dk. 84 Hamza (Hatayspor) - Dk.2 Sinan (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Sinan, Volkan, Kurtuluş, Emrullah (Adana Demirspor)