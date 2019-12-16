Hatayspor 90+2'de güldü, Keçiörengücü 33 maç sonra evinde yıkıldı
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü deplasmanından Bokila'nın 90+2'de attığı golle 3 puanla ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Keçiören ise Aralık 2017’de Afjet Afyonspor’a kaybettiği 2-1’lik karşılaşmanın ardından 33 maç sonra evinde yıkıldı.
Lider Hatayspor, Keçiörengücü deplasmanına çıktı. Akdeniz ekibi, ilk devre boyunca sayısız gol pozisyonunu değerlendiremedi. İkinci yarıda ise Başkent ekibi bastırdı. Konuk ekip son 20 dakikada kontrolü eline aldı. 90+2’de Gökhan, sol çaprazdan vurdu, Metin’den dönen topu Bokila tamamladı ve zaferi getirdi: 0-1.
Akdeniz ekibi, ikinci sıradaki Erzurum ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Keçiören ise Aralık 2017’de Afjet Afyonspor’a kaybettiği 2-1’lik karşılaşmanın ardından 33 maç sonra evinde yıkıldı.