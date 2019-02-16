Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu'nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.

16 Şubat 2019, Cumartesi 15:43
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Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Stat: Antakya Atatürk 

Hakemler: Koray Gençerler xx, Ata Yıldırım xx, Gökmen Baltacı xx 

Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Kubilay xx, Hamza xx, Selim xx (Korkishko dk. 62 x), Gökhan xx (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut xx, Maiga xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx 

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis 

Teknik Direktör: İlhan Palut 

Adana Demirspor: Çağlar xx, Traore xx, Berk xx (Oleksandr dk. 76 x), Pote xx (Anderson dk. 87 ?), Hakan x (Levent dk. 67 x), Kaan xx, Erdal xx, Süleyman xx, Semih xx, Jakub xx, Joher xx 

Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan 

Teknik Direktör: Ümit Özat 

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor) 

Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)

İHA

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