MENÜ

Hatay'ın gol makineleri Beşiktaş'ı bekliyor

Boupendza ve Diouf... Bu sezon tam 46 gole direkt katkı sağlayan Akdeniz ekibinin yıldızları, bu akşam Beşiktaş karşısında Hatay'ın en büyük kozları olacak. Durdurulamayan ikili, son haftalardaki performanslarıyla da öne çıkıyor.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Hatay'ın gol makineleri Beşiktaş'ı bekliyor

Ligin pozitif futbol oynayan ekiplerinden ikisi; Beşiktaş ile Hatayspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yolunda avantajını yitirmemek için kazanmayı hedeflerken, Akdeniz temsilcisi de kısa yoldan Avrupa'ya gidebilme umudu olan 5.'liği kaybetmek istemiyor. Hedefi olan iki takımın kapışmasında Beşiktaş'ın yıldızlarına karşılık, Bordo-Beyazlılar'ın da golcüleri dikkat çekiyor...

Son 10 maç 11 gole katkı...

Krallık yarışının ilk 2'sinde Hataylı Boupendza ile Diouf yer alırken, iki yıldız bu sezon tam 46 gole direkt katkı sağladı. Bu isimlerin son dönemdeki performansı da Akdeniz ekibi için Siyah-Beyazlılar karşısında en büyük koz olacak. Attığı 21 golle Avrupa ekiplerinin radarına giren Boupendza son 4 haftada 3 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı. 18 gollü Diouf ise son 6 maçta tam 7 kez fileleri havalandırdı.  

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...