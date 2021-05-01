Ligin pozitif futbol oynayan ekiplerinden ikisi; Beşiktaş ile Hatayspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yolunda avantajını yitirmemek için kazanmayı hedeflerken, Akdeniz temsilcisi de kısa yoldan Avrupa'ya gidebilme umudu olan 5.'liği kaybetmek istemiyor. Hedefi olan iki takımın kapışmasında Beşiktaş'ın yıldızlarına karşılık, Bordo-Beyazlılar'ın da golcüleri dikkat çekiyor...

Son 10 maç 11 gole katkı...

Krallık yarışının ilk 2'sinde Hataylı Boupendza ile Diouf yer alırken, iki yıldız bu sezon tam 46 gole direkt katkı sağladı. Bu isimlerin son dönemdeki performansı da Akdeniz ekibi için Siyah-Beyazlılar karşısında en büyük koz olacak. Attığı 21 golle Avrupa ekiplerinin radarına giren Boupendza son 4 haftada 3 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı. 18 gollü Diouf ise son 6 maçta tam 7 kez fileleri havalandırdı.