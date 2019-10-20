Hatay'dan Canik'e büyük fark: 97-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, ağırladığı Canik Belediyespor'u 39 sayı farkla 97-58 mağlup etti.

20 Ekim 2019, Pazar 19:05
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Hatay'dan Canik'e büyük fark: 97-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor’u 97-58 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 97 - Canik Belediyespor: 58

Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican Alıcı

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Gajic 14, İdil Türk 6, Kardelen Gezgin, Peters 16, Hülya Çoklar 6, Magarity 10, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 14, Ben Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 5

Canik Belediyespor: Dilan Çelik 11, Madden 13, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi, Harris 22, Neslihan Demir, Trajchevska 12, Kayra Güler Sağlam

1.Periyot: 32-13

Devre: 52-18

3.Periyot: 75-37

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