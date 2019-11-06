FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu 4. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i 67-66 mağlup etti.

Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3. galibiyetini aldı. Tsmoki-Minsk ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-15 üstün tamamlayan Tsmoki-Minsk, soyunma odasına da 42-33 önde gitti.

Ev sahibi takım, üçüncü çeyreği de 60-50 üstün tamamladı. Mücadelenin son çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Periyoda 9-0’lık seriyle başlayan ve 35. dakikada farkı 1 sayıya indiren (60-59) Hatay Büyükşehir Belediyespor, bitime 5 saniye kala Regan Magarity’nin kaydettiği basketle karşılaşmadan 67-66 galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor’da 17 sayı kaydeden Marica Gajic, 16 sayı atan Haley Peters ve 15 sayı bulan Hind Ben Abdelkader galibiyette önemli rol oynadı.