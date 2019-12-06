Hatay, Enisey'i mağlup etti: 92-86

FIBA Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Rus ekibi WBC Enisey'i 92-86 mağlup etti.

06 Aralık 2019, Cuma 03:32
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Hatay, Enisey'i mağlup etti: 92-86

FIBA Kadınlar EuroCup'ın 6. haftasında D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya’nın WBC Enisey takımını 92-86 yendi.

FIBA Kadınlar EuroCup | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92 - WBC Enisey: 86

Salon: Antakya

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2

WBC Enisey: Abaidullina 15, Kolosovskaia 19, Kiryanova 5, Marchenkova 13, Linskens 6, Tarasova, Mc Cray 13, Koizar 15

1. Periyot: 25 - 19

Devre: 48- 47

3. Periyot: 72 - 67

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