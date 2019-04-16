Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan taraftarlara çağrı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 3. sırada bitirerek play-off’lara katılmayı hak kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, taraftarını tribüne davet etti.

16 Nisan 2019, Salı 15:52
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Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan taraftarlara çağrı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 3. sırada bitirerek play-off’lara katılmayı hak kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, taraftarını tribüne davet etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 20 galibiyet 6 mağlubiyet alarak 46 puanla 3. sırada tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray’la oynanacak ilk play-off maçı öncesi taraftarını tribüne davet etti. Kulübün resmi sayfalarından paylaşılan videoda, 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.30’da oynanacak mücadeleye Hataylı basketbolseverleri davet edildi.

İHA

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