Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 43 sayı fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Kırçiçeği Bodrum’u 97-54 yendi.

27 Aralık 2018, Perşembe 23:08
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Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 43 sayı fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Kırçiçeği Bodrum’u 97-54 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Yılmaz, Göksun Öz, Mesut Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 6, İlsu Darıcıoğlu 11, Snytsina 9, Cansu Köksal 11, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare, Gizem Başaran 17, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 12, Gajic 19

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 7, Beril Albayrak 18, Deniz Ataer, Zivadinovic 10, Begüm Taşkın 2, Kiriienko 9, Fatma Ata 2, Kübra Turan, Danielle 6

1. Periyot: 27-10

Devre: 44-23

3.Periyot: 75-29

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