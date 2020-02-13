Hatay Büyükşehir Belediyespor’da Hakan Acer dönemi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor’da başantrenör Katerina Hadzidaki ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılırken, takımın başına Hakan Acer getirildi. Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katerina Hadzidaki bize 5 yıl büyük katkılar verdi ama şimdi gelinen noktada yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Hadzidaki’ye dün teşekkür ettik ve Hakan Acer ile yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, daha önce Birevim Elazığ İl Özel İdare’de yardımcı antrenörlük yapan Acer ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını sözlerine ekledi.

Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet alabilen Hatay Büyükşehir Belediyespor, 9. sırada bulunuyor.