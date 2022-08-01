Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor yöneticileri ile basın mensupları katıldı. Sponsorluk sözleşmesi Hatay Büyükşehir Belediyesi ile World 17 Group arasında yapıldı.

"Amacımız sporda bir marka olmak"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamasında; “Hatayspor, kadın futbol takımımız ve büyükşehir belediyesine bağlı 9 tane Süper Lig ekibimiz için World 17 grup ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde takımlarımızın belli bölgelerinde World 17’nin reklamını yapacağız. Bizim Toronto’da şu anda Atakaş Hatayspor’un bir irtibat bürosu var. Amacımız Atakaş Hatayspor’u, diğer belediyemize bağlı amatör spor kulüplerimizi dünyada bir marka haline getirmek ve bunu yaparken de sponsor firmayla bu çıtayı yükseltmek" dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti. Sporcular yeni sezon formalarını giyerek tanıtımını yaptı.

HATAY (İHA)