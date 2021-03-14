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Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maç sonucu: 74-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında normal süresi 64-64 biten karşılaşmada Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u uzatma sonunda 76-74 yendi.

14 Mart 2021, Pazar 19:07 Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maç sonucu: 74-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında normal süresi 64-64 biten karşılaşmada Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u uzatma sonunda 76-74 yendi.

Öte yandan, maçın ilk periyodunda ayağı burkulan Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Ben Abdelkader, müsabakaya devam edemedi.

Salon: Antakya

Hakemler: Zafer Yılmaz, Göksun Öz, Batuhan Kümükoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 6, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 15, Gizem Başaran 2, Prince 22, Ben Abdelkader, Gueye 18

Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Peddy 21, Hülya Çoklar 4, Simon 2, Tuğba Oral 9, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş

1. Periyot: 12-16

Devre: 29-29

3. Periyot: 47-45

Normal süre: 64-64

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