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Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maç sonucu: 63-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 74-63 yendi.

03 Mart 2021, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maç sonucu: 63-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 74-63 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın

1. Periyot: 16-16

Devre: 30-41

3. Periyot: 47-56

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