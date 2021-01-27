MENÜ

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ maç sonucu: 72-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ’ı 72-67 yendi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 19:01 Son Güncelleme:
- A +
Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ maç sonucu: 72-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ’ı 72-67 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 2, Özge Yavaş 11, Prince 19, Ben Abdelkader 14, Ndour 8, Canada 2, Gizem Başaran 16, Derin Yaya

BOTAŞ: Williams 20, Büşra Akbaş 7, Bahar Çağlar Ökten 15, Sehernaz Çidal 4, Marina Baş 12, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 9, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 15-22

Devre: 35-35

3. Periyot: 56-52

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...