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Hatay Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 57-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu

24 Aralık 2020, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 57-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.


Salon: Antakya

Hakemler: Can Mavisu, Halil Erkoç, Eyyüp Ayhan

Başantrenör: Hakan Acer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 9, Gizem Başaran 4, Prince 12, Ben Abdelkader 24, Gueye

Başantrenör: Ahmet Yıldırım

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 7, Melisa Korkmaz 9, Salvadores 18, Elif Bayram 7, Nisa Yalçın, Bradford 20, Ivankovic 8

1. Periyot: 9-15 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

Devre: 22-34 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

3. Periyot: 38-58 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

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