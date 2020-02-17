Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 73-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 83-73 yendi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 00:58 Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 73-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 83-73 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 17, Özge Yavaş 3, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gizem Başaran 7, Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 3, Coates 12

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 29, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 9, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Burke 27

1.Periyot: 21-22

Devre: 45-42

3.Periyot: 63-68

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