Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Hatayspor'un şampiyonluğu için neler söyledi? Hatayspor'un Süper Lig'deki hedefi ne olacak? Hatayspor'un başarısının sırrı ne?

"Burada bireysel bir başarı yok"

TFF 1. Lig şampiyonluğunu değerlendiren Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Küçüklüğümden beri sporu seviyorum. Futbol takımının hep yanında oldum. Çok mutluyum. İnançlı, istikrarlı ve her şeyi bütünüyle düşünen bir yönetime sahibiz. Burada bireysel bir başarı yok. Önemli olan sistem kurmak, inanmak ve istikrarı sağlamak. Biz basketbolda da Süper Lig'deyiz. 2 tane Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandık. Hentbol takımımız da 1. Lig'e çıktı. Amatör branşlarda da çok başarılıyız. Ben burada 3. dönemimi yaşıyorum. Bu başarılar sistemin ürünü. İyi bir organizasyon kurmak ve istikrarda ısrar etmek lazım" şeklinde konuştu.

"Barcelona gibi olacağız"

Son olarak Ajax'a benzer bir model kurmak istediklerini belirten Lütfü Savaş, "Süper Lig'de inşallah kalıcı olacağız. Bizim bütün amacımız orta vadede Barcelona gibi bir takımı Hatay'da göstermek. Böyle düşünen bir takım asansör olmayacaktır. Biz önümüzdeki yılların çalışmalarına şimdiden başladık. Tesisleşme, sistem ve altyapı başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ajax'ın sistemini gidip yerinde inceledim. Sistem olarak Ajax'a yakın bir sistem kuruyoruz. Her sene 3-4 tane Süper Lig oyuncusu çıkartmak istiyoruz. Hatayspor'un başarısı için hazırlanacağız. Düşmemek için takım kurmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.











