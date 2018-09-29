Hatay: 1 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

29 Eylül 2018, Cumartesi 17:52
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Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Selim düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakika ceza alanı dışından topla buluşan Yılmaz Özeren'in şutu az farkla auta çıktı.

81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Emrah Ünal xx, Murat Altan xx

Hatayspor: Akın xxx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Hamza x (Tom dk. 85 ?), Selim xxx (Yılmaz Özeren dk. 61 x), Diallo xxx (Gökhan dk. 75 x) Caner xxx, Sinan xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Mehmet Dingil, Tom Silva, Korkishko

Teknik Direktör: İlhan Palut

Altınordu: Erce xx, Hasan xx, Ali x (Yusuf dk. 72 x) Sinan xx, Oğulcan xx, Muhammed xx, Alican xx, Hüseyin xx (Kemal dk. 76 x), Anıl x (Sefa dk. 46 x), Murat xx, Serdar xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Selim Ilgaz (dk. 16) (Hatayspor), Kemal Rüzgar (dk. 81) Altınordu

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz, Yusuf Acar (Altınordu), Hamza Gür, Mesut Çaytemel, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Hatayspor)

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