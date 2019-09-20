Şampiyonlar Ligi müthiş başladı... UEFA’nın düzenlediği en prestijli kupa olan Devler Ligi’nde alınan sonuçlar kadar, gecenin kahramanları da sürpriz oldu. Salı günü oynanan ve Salzburg’un, Genk’i 6-2 yendiği mücadelede Avusturya ekibinin 19 yaşındaki golcüsü Erling Braut Haland bu arenadaki macerasına harika başlamıştı.

Norveçli forvet, Kupa 1’de çıktığı ilk maçta 3 gol atarak tüm dünyada adından söz ettirmişti. Haftanın kahramanları Önceki gün de Dinamo Zagreb ile Atalanta karşılaşmasında yeni bir yıldız doğdu. Zagreb’in Hırvat sol kanadı Mislav Orsic kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde hat-trick yapmayı başardı. Takımının 4-0 kazandığı 3 golü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu da haftanın kahramanları arasına girdi.