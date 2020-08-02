Genellikle hafif bir sıkıntıya neden olan IBS, bazı insanlar için kısıtlayıcı olabilir. Bu bağlamda yaşam kalitesi de etkilenmektedir. IBS'li insanlar, sosyal ortamlara girmekten kaçınabilir, işe gitmekten korkar ve hatta hastalığın neden olduğu ishal nedeni ile sadece kısa mesafe yolculuk yapabilirler. Yine de, IBS'li birçok kişi diyet uygulayarak, stres yönetimine katılarak ve bazen de doktorlar tarafından önerilen ilaç tedavileri ile semptomlarını kontrol altında tutabilir.

Hassas bağırsak (İrritabl) sendromu nedir?

İrritabl bağırsak, mide ve bağırsak sisteminin en yaygın işlev bozukluklarından biridir. Bu hastalık sadece kalın bağırsağı değil, tüm sindirim sistemini de etkiler. Ayrıntılı tıbbi tetkikler yapılmasına rağmen sindirim şikâyetlerinin organik bir nedeni bulunmamaktadır.

Sanayileşmiş ülkelerdeki nüfusun yaklaşık % 20'sinin hafif veya şiddetli irritabl bağırsak hastalığından muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Bu rahatsızlığın kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır. Şikâyetler çoğunlukla 20 ila 30 yaşları arasında görülür ve genellikle aylar veya yıllar boyunca sürmektedir. Genellikle bağırsak enfeksiyonu ile bağlantılı olarak ortaya çıkan antibiyotik kullanımının tetikleyici olduğu söylenebilir. Hastaların yaşam kalitesi genellikle çok sınırlıdır.

Hassas bağırsak (İrritabl) sendromu belirtileri nelerdir?

Normal bağırsak fonksiyonunun kişiden kişiye değiştiğinin farkında olmak önemlidir. Normal bağırsak hareketi günde üç defaya kadar veya haftada üç kez gibi nadir aralıklarla olabilir. Her iki koşul da normal kabul edilir, ancak dışkıda kan veya kramp şeklinde bir ağrı olmamalıdır. IBS'li kişiler genellikle karın ağrısını, kabızlık veya ishale eşlik eden kramplar şeklinde tanımlar. Bazı insanlarda kabızlık ve ishal dönemleri birbirini takip eder.

Bazen IBS'li kişilerin dışkılarında bol miktarda mukus bulunur. Kanama, ateş, kilo kaybı ve sürekli şiddetli ağrı IBS belirtileri değildir ve başka problemlere işaret edebilir.

Hassas bağırsak (İrritabl) sendromu tedavisi nasıl yapılır?

İrritabl bağırsak sendromu, yaşam kalitesini büyük oranda etkileyen rahatsız edici bir hastalıktır. Bu rahatsızlık için tıbbi tedavi sınırlıdır ve semptomatik olarak yapılabilir. En önemli nokta şikayetlerinizi sınıflandırabilmenizdir. Geleneksel ilaçların genellikle ciddi yan etkileri olabileceğinden, ilaçla ilişkili risklerin şikayetlerin kendisinden daha büyük olup olmadığını görmek için karşılaştırılmalıdır.

Çoğunlukla yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi, şişkinliğe neden olan ve sindirimi güç olan gıdalardan kaçınmak şikayetleri azaltır. Doğal tedavi yöntemleri, şikayetlerin hafif derecede olduğu durumlarda yapılacak tek tedavi olarak yeterli olabilir. Ancak modern tıbbi tedaviye ek olarak da uygulanabilirler.

Nane yağı, mide asidine dirençli formda kullanıldığında ve ince bağırsakta etkisini gösterdiğinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Aynı şekilde papatya, lavanta yağı, kişniş, melisa ve frenk üzümü de mide ve bağırsak üzerinde sıkıntı giderici bir etkiye sahiptir. Sözü edilen bitkiler eczaneden hazır olarak temin edilebilir. Papaya meyvelerinden biyolojik olarak hazırlanan özel preparatlar şişkinlik, dışkılama, ağrı veya kabızlık gibi şikayetlere karşı etkilidir ve alarm durumunda sindirim sistemini rahatlatır.

Hassas bağırsak (İrritabl) sendromu testi nasıl yapılır?

IBS genellikle, doktorlar daha ciddi organik hastalık olasılığını dışladıktan sonra teşhis edilir. Doktorunuz, semptomların dikkatli bir şekilde tanımlanmasını içeren tam tıbbi geçmişinizi alacaktır. Ardından fizik muayene ve laboratuvar testleri uygulanır. Dışkı örneği, kanama olup olmadığını görmek için test edilir. Doktorunuz ayrıca organik bir hastalık olmadığından emin olmak için röntgen veya kolonoskopi (kalın bağırsağı esnek bir tüp yoluyla izleme) gibi tanı yöntemleri de uygulayabilir.

Hassas bağırsak (İrritabl) sendromu tedavi edilmezse ne olur?

IBS'nin herhangi bir ciddi organik hastalığa neden olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. IBS ile Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları arasında bir ilişki kurulamaz. IBS ayrıca kansere neden olmaz. Bununla birlikte, bazı hastalar daha ciddi IBS tipleri ile karşılaşabilir ve normal aktivitelerini ağrı ve ishal korkusuyla kesebilir. Bazı durumlarda, doktorlar zihinsel sağlık terapileri önerebilir.

Hassas Bağırsak Sendromu bağırsakta sık görülen bir hastalıktır ve kramp ağrılarına, gaza, şişkinliğe ve bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere neden olur. IBS'li bazı insanlar kabızlık (zor veya seyrek bağırsak hareketleri) yaşar, bazıları ise ishaldir.

Yıllar boyunca IBS, kolit, mukoza koliti, spastik kolon, spastik bağırsak ve fonksiyonel bağırsak hastalığı gibi çeşitli isimlerle adlandırılmıştır. Bu terimlerin çoğu yanlış kullanılmıştır. Örneğin kolit, kalın bağırsağın, yani kolonun iltihaplanması (iltihabı) anlamına gelir. Bununla birlikte, IBS iltihaplanmaya neden olmaz. Ek olarak, daha ciddi bir hastalık olan ülseratif kolit ile karıştırılmamalıdır. Bütün bunların yanında tedavisi için vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.