Tiroid bezinin iltihaplanması ile bağışıklık sisteminin bozulması ile meydana gelir. Vücut, bu rahatsızlıkta kendi dokusunu yabancı bir madde olarak algılamakta ve kendi ile bir savaşa girmektedir. Kilo alımına sebep olması nedeni ile özel bir beslenme programı hazırlanmasını gerektirir. Bu beslenme programı beslenme uzmanı veya diyetisyen danışmanlığında hazırlanmalıdır.

Haşimato rahatsızlığı olan kişiler, beslenme programları kapsamında haşimato diyeti yapmaya önem vermelidirler. Haşimato diyetinde temel prensip, iyotsuz tuz kullanmaktır. İyotsuz tuz kullanımı, hastalıkla mücadelede de etkin bir yöntemdir.

Haşimato diyeti, mantıklı besin seçimlerini içeren ve uygulanabilir bir diyet listesi içermelidir. Yaşamı boyunca kişinin beslenme programına dikkat etmesi gerektiği ise hiç bir zaman unutulmamalıdır. Haşimato diyeti, 3 ana ve 3 ara öğün şeklinde düzenlenmektedir.

Haşimato Diyeti Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Beslenme düzeninde yağ miktarı azaltılmalıdır.

- Tam tahıllı ekmekler tüketilmeli ve günde en fazla 5 dilim ekmek yenilmelidir.

- Kola, çay ve kahve gibi kafein içeren içecekleri azaltılmalıdır.

- Tatlı yerine meyve tüketimi tercih edilir.

- Salata ve yemeklerde zeytinyağı kullanılmalıdır.

- Beyaz et, kırmızı ete nazaran daha fazla tüketilmelidir.

- Yoğurt ve yağsız süt tüketilmelidir.

- Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır.

- Porsiyonlar, küçültülmelidir.

- Rutin egzersiz programı takip edilmelidir.

- Mineral ve vitamin eksikliği durumlarında dışarıdan destek alınmalıdır.

- Sigara tiroid hormonlarının azalttığı için bırakılmalıdır.

- Günde en az 10 bardak su içilmelidir.

- Kepekli ve posası bol olan meyve ve sebze tüketilmelidir.

- A vitamini veya beta karoten alınmamalıdır. Tiroid yetmezliğinde kanda bu maddeler yüksektir.

Diyet sırasında sıralanan hususlara dikkat edilmesi ile tiroidin daha düzenli çalışması sağlanır.

Haşimato Diyeti ile Zayıflamak için Örnek Diyet Listesi

Sabah: Kahvaltıda meyve veya meyve suyu, yağsız süt veya yoğurt, tam buğday ekmeği yenilmeli. Öğle: Tam buğday ekmeği, kuru baklagil, balık veya tavuk ya da yağsız et, fazla miktarda salata ve arkasından meyve tüketilmeli.

Akşam: Akşamları yemek hafif olmalıdır. Sebze, et ve yoğurt yenmelidir. Tatlı olarak dondurma ya da meyve tercih edilmelidir.

Ara Öğünler: Bir adet elma, armut, portakaldan biri tercih edilebilir, yağsız yoğurt veya bir bardak süt, 5-6 kuru kayısı veya bir avuç kuru üzüm, bir külah dondurma yenilebilir.

Haşimato Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak kilo alma, kabızlık, seste değişiklik, yorgunluk, kolay üşüme, cilt kuruluğu gibi belirtilere sıklıkla rastlanır. Bunlara ilaveten adet düzensizlikleri, soluk cilt rengi, dilde büyüme, gözaltlarında ve yüzde şişme, asabiyet, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık ve hareketlerde yavaşlama, nabız sayısında düşme gibi belirtilerde gözlemlenmektedir. Haşimato hastalarının, kan kolesterol düzeyleri genel olarak yüksektir. İlerlemiş haşimato vakalarında ise karın ve akciğerde su toplanması görülmektedir. Kadınlarda daha sık görülen bir hastalık olarak bilinmektedir.

Haşimato Hastalığında Riskli GruplarHaşimato hastalığı, bazı risk gruplarında daha yaygın olarak görülmektedir. Sigara içenler, hamileler, ailede haşimato geçmişi olanlar, Tip 1 diyabet, vitiligo, addison hastalığı, hepatit gibi rahatsızlığı haşimato bakımından risk arz eden gruplardır.

Haşimato Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hastalığın tedavisinde genellikle ilaç tedavisi uygulanır. İlaç kullanımı ile birlikte düzenli egzersiz yapılması, dengeli ve yeterli diyet uygulanması tedavinin başarısını arttırmaktadır. Aç kanına alınan, hap formunda ilaçlar, sentetik tiroid hormonlarıdır.

Bağışıklık sisteminin vücuda saldırmasının engellenememesi sebebi ile hayat boyu bu ilaçların kullanımı söz konusu olabilmektedir. İlaçlar, 6-8 hafta kullanıldıktan sonra tekrar kan testi yapılmaktadır. İlacın hastaya uygulanacak dozları, kişiden kişiye değişebilir. Doktor tarafından belirtilen dozlarda ilacın kullanımına özen gösterilmelidir. Haşimato ilaçları, doktor gözetiminde kullanılması gereken ilaçlardır.

Haşimato Rahatsızlığı Olan Bir Kişide Kabızlık Görülürse Nasıl Hareket Edilmelidir?

Kepeği ve posası bol sebze, meyve ve tam tahıllar tüketmelidir. Günde en az 8-10 bardak su içmelidir. Düzenli egzersiz yapmalıdır. Yaban mersini, kuru kayısı ve keten tohumu yenebilir. Tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek yenilmelidir. Beyaz ekmekten uzak durulmalıdır. Patates, yoğurt ve muz az tüketilmelidir. Her gün belirli saatte tuvalete çıkmak alışkanlık haline getirilmelidir.