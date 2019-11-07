Haşim Keskin: Erzincan, Braga’dan kötü takım değil

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşen Anagold 24 Erzincanspor Yöneticisi Haşim Keskin, Beşiktaş gibi büyük bir takımı Erzincan’da ağırlayacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Kura çekimi sonrasında İHA’ya açıklamada bulunan Keskin, “Hayırlısı olsun. Erzincan olarak daha önce Galatasaray’ı ağırladık, şimdi de kısmet Beşiktaş’ı ağırlamaktaymış. Erzincan’ı iyi bir sonuçla temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Braga’dan daha kötü bir takım olmadığımızı inşallah Erzincan’daki ve buradaki maçlarda göstereceğiz. Biz Erzincanlıyız, canız, biraz da heyecanlıyız. Biraz sağlam giyinsinler. Erzincan biraz serttir. Onları saygı ve sevgiyle karşılayıp ağırlayacağız” diye konuştu.