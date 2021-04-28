Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalada, "Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları yok edercesine davranmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz. Bu futbolun sempatisini de ortadan kaldırır."

"Rakibimizi tebrik ediyoruz ama Sergen Yalçın'ı ülkede birçok insan seviyor. Sergen hocanın rakibe karşı bu kadar saldırgan ve küçümser olmasının bir anlamı yok. Bu kimseye bir şey katmaz, şampiyonluk yolunda yara açar."

'Sergen hoca herkese müdahale etti'

"Kötü oyunumuzun hesabını kendimize soracağız ama şu bir gerçek ki, sahada bugün anlaşılır hareket olmadı. Hakem de sanırım yapılan açıklamaların etkisi altında kaldı. Bugün her ne olursa olsun hem Beşiktaş kulübesi hem de sahadaki oyunculara ayak uydurdu. Sergen hoca herkese müdahale etti, herkese laf soktu. Takımına taktik vermekten başka her şeyi yaptı." ifadelerini kullandı.