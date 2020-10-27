Hasan Şimşir: Yeniden çıkışa geçeceğiz

Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor'da teknik direktör Hasan Şimşir, “Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

27 Ekim 2020, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Hasan Şimşir: Yeniden çıkışa geçeceğiz

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son iki maçında Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda Selim Özden’in yöneteceği maç saat 14.00’te başlayacak.

Uşakspor’da kırmızı kat cezalısı Hüseyin Koç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hasan Şimşir, “Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

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