Hasan Şimşir: Yeniden çıkışa geçeceğiz

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son iki maçında Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda Selim Özden’in yöneteceği maç saat 14.00’te başlayacak.

Uşakspor’da kırmızı kat cezalısı Hüseyin Koç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hasan Şimşir, “Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.