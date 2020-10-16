Hasan Şimşir: Sağlık problemlerinden ötürü moralimiz bozuldu

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor, ilk mağlubiyetini Kahramanmaraşspor deplasmanından aldı. Rakibine öne geçtiği maçta 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar lider Manisa Futbol Kulübü'nün 5 puan gerisine düşerek 4'üncülüğe geriledi.

Hafta içinde 2 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüs çıkan Uşakspor'da teknik direktör Hasan Şimşir, "Yaşanan sağlık problemlerinden ötürü moralimiz bozuldu. Maalesef ilk yenilgimizi yaşadık. Bir an önce futbolcularımız ve personelimizin sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaybedilen 3 puanı telafi ederiz" dedi.

Uşakspor gelecek hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.