Hasan Şermet: Beklentiler arttı, sorumluluğumuz arttı

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Halide Edip Adıvarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Nazilli Belediyespor liderlik sevinci yaşadı. Son 3 maçından 7 puan çıkaran siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez puan tablosunda zirve koltuğuna oturdu.

Teknik direktör Hasan Şermet önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Takımımı kutluyorum. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Önemli olan koltuğu korumak. Beklentiler arttı, sorumluluğumuz arttı. İnşallah sezon sonunda da zirvede olur, hak ettiğimiz bir üst lige yükseliriz" diye konuştu.

Nazilli Belediyespor gelecek hafta sahasında Tokatspor'la oynayacak.