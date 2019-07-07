Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş transfere dair önemli ipuçları verdi.

GS TV'ye konuşan Şaş, "O kadar çok yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan... Galatasaray'ın hiç ilgilenmediği futbolcuları medyadan duyuyoruz." ifadelerini kullanarak bir çok yıldız oyuncuyu yalanladı.

Tecrübeli futbol adamı sözlerine şu şekilde devam etti:

"En kaliteli isimleri transfer edeceğiz. Aynı zamanda geleceği de inşa ediyoruz. Ocak ayında yaptık, yine yapacağız"

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Taraftarı, Türkiye'nin 1 numarası. Transfer müjdelerini vereceğiz ama aceleye gerek yok. Belli bölgelerde eksiklerimiz var. En iyisini alacağımızdan taraftarlarımızın şüphesi olmasın."