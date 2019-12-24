Galatasaray, Göztepe deplasmanında 3 puan kaybederken, teknik direktör Fatih Terim 90 dakika sonunda mücadele hakemi Serkan Tokat hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Hakem Serkan Tokat için "Maçın kalibresine yetişemeyen..." ifadesini kullanan Terim, birçok pozisyonla ilgili de eleştirilerde bulunmuştu.

Bu açıklamalar üzerine PFDK'ya sevk edilen Terim'e ise Hasan Şaş destek verdi. Tecrübeli futbol adamı Instagram heabından "Yazıklar olsun" diyerek sevk kararına tepki gösterdi.





PFDK kararında şöyle denilmişti:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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