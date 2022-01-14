Konyasporlu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi Türk spor camiasını yasa boğdu. Milli stoperle birlikte Galatasaray 'da çalışan Hasan Şaş, bu üzücü gelişme sonrası üzüntüsünü aktardı, kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Ahmet Çalık'la birlikte olduğu, şampiyonluk kutlamalarından bir kare paylaşan Şaş, ''Canım Ahmet'im, seni aklımdan çıkarmam mümkün değil. Beraber çalıştığım en karakterli, en çalışkan futbolcumdun. İçinin güzelliği yüzüne vuran kardeşim, mekanın cennet olsun…'' ifadelerini kullandı.