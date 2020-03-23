Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan ilk açıklama
Galatasaray'da corona virüsü test sonucu negatif çıkan yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala, sosyal medya hesabından açıklama yaptılar. Hasan Şaş ve Ümit Davala test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Galatasaray'da corona virüsü test sonucu negatif çıkan yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davala, antrenörlerden Hasan Şaş ile birlikte test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Ümit Davala sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı
Hasan Şaş sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı