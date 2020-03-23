Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan ilk açıklama

Galatasaray'da corona virüsü test sonucu negatif çıkan yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala, sosyal medya hesabından açıklama yaptılar. Hasan Şaş ve Ümit Davala test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

23 Mart 2020, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
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Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan ilk açıklama

Galatasaray'da corona virüsü test sonucu negatif çıkan yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davala, antrenörlerden Hasan Şaş ile birlikte test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ümit Davala sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı

Hasan Şaş sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı

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