Hasan Şaş ve Erol Bulut tartışması maça damga vurdu!
Türkiye Kupası'nda Alanyaspor engelini aşarak yarı finale yükselmeyi hedefleyen sarı kırmızılı takım ilk maçtaki dezavantajı lehine çeviremedi. Karşılaşma anında Hasan Şaş ile Erol Bulut tartıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen elenmekten kurtulamadı.
Maç esnasında ise Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'la Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasınd atartışma yaşandı.
Oyuncularının zaman geçirmek için yerde yattığı gerekçesiyle Erol Bulut'a tepki gösteren Hasan Şaş'a Bulut'tan yanıt geldi.
Bulut, Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" diyerek bu tepkiye cevap verdi.