Hasan Neyis şampiyon yetiştirmek için kolları sıvadı

2015'te Dünya Açık Kick-Boks’ta şampiyon olan Hasan Neyis geleceğin şampiyonunu yetiştiriyor. Büyükçekmece’deki İstanbul Olimpik Spor Kulübü’nün sahibi olan Neyis, geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki Yusuf Sertkol’u uluslararası turnuvalara özel olarak hazırlıyor. 2019 Gençler İstanbul Boks Şampiyonası’nda 1. olan Sertkol, “Amacım gelecek sene Avrupa Şampiyonası Kickboks turnuvasında bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okutmak” dedi.



