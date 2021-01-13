Sözleşmenin son maddesinde Rizespor'un 1 sene uzatma hakkı var. Bu sözleşme çerçevesinde son gün sporcuyla görüşme uygun olmadı. Son gün opsiyonu kullandık. Sporcumuz sözleşmeyi feshederek, Rizespor'un kötü olduğu bir dönemde gitti. Bu çocuğun gitmesi etik değil, sözleşme olarak da doğru değil. Sözleşme hakkında konuşanlar önce sözleşmeyi okumalı. Hukuki bir süreç var. Ona uymak zorundayız. 1-2 ay içinde sonuca ulaşır. Söyleyecek bir şey yok. İlgili merciler ilgileniyor. Konuşmayı yapanlar önce sözleşmenin son maddesini okusunlar.

"Galatasaray bizden belge istedi de vermedik mi?"

Galatasaray büyük bir kulübümüz. İki kulüp oturur konuşurdu. Bizden belge istediler de vermedik mi? Derslerini iyi çalışsınlar öyle konuşsunlar. Yoksa sınıfta kalırlar. Biz hakkımızı aradık. Kulüp yöneticisiyiz. Bunu yapmazsak bizden sonrakiler bizden hesap sorar.







