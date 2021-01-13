MENÜ

Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş maçının ardından stat çıkışında Oğulcan Çağlayan transferi ve UÇK'nın verdiği karar ile Mustafa Cengiz'in açıklamaları hakkında konuştu.

13 Ocak 2021, Çarşamba 23:01 Son Güncelleme:
- A +
Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Sözleşmenin son maddesinde Rizespor'un 1 sene uzatma hakkı var. Bu sözleşme çerçevesinde son gün sporcuyla görüşme uygun olmadı. Son gün opsiyonu kullandık. Sporcumuz sözleşmeyi feshederek, Rizespor'un kötü olduğu bir dönemde gitti. Bu çocuğun gitmesi etik değil, sözleşme olarak da doğru değil. Sözleşme hakkında konuşanlar önce sözleşmeyi okumalı. Hukuki bir süreç var. Ona uymak zorundayız. 1-2 ay içinde sonuca ulaşır. Söyleyecek bir şey yok. İlgili merciler ilgileniyor. Konuşmayı yapanlar önce sözleşmenin son maddesini okusunlar.

"Galatasaray bizden belge istedi de vermedik mi?"

Galatasaray büyük bir kulübümüz. İki kulüp oturur konuşurdu. Bizden belge istediler de vermedik mi? Derslerini iyi çalışsınlar öyle konuşsunlar. Yoksa sınıfta kalırlar. Biz hakkımızı aradık. Kulüp yöneticisiyiz. Bunu yapmazsak bizden sonrakiler bizden hesap sorar.


İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...