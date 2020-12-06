Hasan Kartal: Bu sonuçların alınmaması gerekir

Süper Lig’in 11’inci haftasında Rizespor, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, maçın son dakikalarında iptal edilen golleri hakkında, “İzlemediğimiz için faul müydü değil miydi bilemiyorum. VAR’dan gelen izlemenin neticesinde faul olarak karar verildi. Hakem genel olarak kötü bir hakem değildi, bence fena yönetmedi. O pozisyonu tam göremedik. Bizim takımın biraz daha iyi olması gerekiyordu ama nedense ya motive olamadı ya da iyi olamadı. Aslında bizim takım bu değil. İki haftadır takımda bir sıkıntı var. İnşallah önümüzdeki Göztepe maçında toparlarız. Yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz” diye konuştu.

“BU SONUÇLARIN ALINMAMASI GEREKİR”

Takımın hiçbir problemi olmadığına dikkat çeken başkan Kartal, “Genel olarak hep kendi aramızda görüşmemiz gerekiyor. Onu da ben Eskişehir maçından önce bu konuları hep beraber görüşüp değerlendiririz. Hem sporcularla hem de hocalarımızla beraber değerlendiririz. Neyimiz eksik, ne yapamıyoruz diye. Kulübün genele baktığımız zaman hiçbir problem yok. Yönetimde bir problem yok, ekonomik bir problem yok. Hiçbir problemin olmadığı bu kulüpte bu sonuçların alınmaması gerekir. Dilerim ki bundan sonra düzelir ve ileriye doğru iyi gideriz inşallah” açıklamasında bulundu.

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)