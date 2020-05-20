Hasan Kartal: 7 takım içindeyiz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, TRTSpor'a bugün gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirdi.

Hasan Kartal, "Evet bizde 7 kulüp arasındayız. Öncelikle şunu söylemek lazım Bizim düşme tehlikemiz yok, takımımız kuvvetli ayrıca oyuncularda sorun yok ve bir problemimiz yok. Ankaragücü başkanımız açıkladı, biz başladık sonra vaka çıktı. Maçlar başladıktan sonra çıkarsa sorun olacak. Bu karşılaşmaları oynadıktan sonra doğru sonuçlar mı alınacak? Düşenler layıkıyla mı düşecek? Bu nedenle bende arkadaşlarıma katılıyorum"

"Rizespor'un düşmesi aklımın ucundan geçmez"

Hasan Kartal son olarak, "21 kulüp olduğu zaman izleyici daha çok olur. En azından 3-4 vilayet daha işin içine girer. Yayıncı kuruluş ile pazarlık yapılabilir. Bu kararın bir an önce alınması gerekir bence. Bir sisteme oturulup karar verilmesi lazım. Rizespor olarak bizim hiçbir sorunumuz yok. Bu kulüp eğer bu şartlarda düşerse zaten becerememiş olur. Hocamız iyi, sportif direktörümüz iyi, yöneticilerimiz iyi. Bu şart altında Rizespor'un düşmesi aklımın ucundan geçmez" ifadelerini kullandı.



