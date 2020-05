Hasan Dinçer Subaşı: İzcilik ormanda çadır kurmaktan ibaret değildir

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, izciliğin ormanda çadır kurmaktan ibaret olmadığını, kamptan günlük hayata döndükten sonra izciliğin başladığını söyledi.

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının izcilik faaliyetlerinde de önemli etkileri olduğunu belirtti.

Açık hava faaliyeti olmasına rağmen izcilik için her yerin bir eğitim sahası olduğunu belirten Subaşı, "Ülkemizde 110. yılımızı kutlamaya hazırlanırken göremediğimiz bir düşmandan dolayı evlerimizden çıkamıyoruz ancak amacımız, çocuk ve gençlerimizi güzel ahlaklı, vatan, millet sevgisiyle dolu, ülkesine, yakınlarına ve kendine faydalı birer birey haline getirmek olunca bize her yer kamp. Eğitimin yeri ve zamanı, hava şartları, ev şartları ne olursa olsun biz eğitime devam edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İzciler hem eğitim alır hem de örnek birer insan olup topluma faydalı olmaya çalışırlar" diyen Şubaşı, "İzcilik ormanda çadır kurmaktan ibaret değildir. İzcilik, Sarıkamış, Çanakkale, Kudüs, İstiklal harbi, Kıbrıs müdafaası gibi savaşlarda izci üniforması ile çarpışıp şehitler vermiş bir teşkilat. Belki de ülkemizin en fazla üyesine sahip arama kurtarma ve insani yardım teşkilatı."değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk ve gençleri kamplara tabiatın nimetlerinden faydalanarak insani değerleri öğrenmeleri için götürdüklerini dile getiren Şubaşı, şunları kaydetti:

"İzcilik, kamptan dönünce günlük hayatındayken başlar. İzcilerin emek defterleri vardır, bu defterde tamamlamaları gereken birçok madde vardır. Kardeşleriyle ve ailesiyle iyi geçinmekten, evde güler yüzlü olmasına kadar birçok şey veliler tarafından değerlendirilerek bu maddeler imzalanır. Saksılara 5 tohum dikerek bakım yapıp büyütmesi ve onları önce birer fidan sonra birer ağaç haline getirmesi gerekiyor izciliği boyunca."

"İzcilerimizin hepsi usta birer aşçı"

İzcilerin hayatı öğrenmeleri için evlerinin ideal bir ortam olduğunu söyleyen Subaşı, "Bu dönemde her izcinin, annesinden 5 çeşit yemek yapmayı öğrenmesini isterken bir de baktık ki hepsi birer usta aşçı olmuş. Ayrıca izcilerimizden dikiş dikmeyi, bulaşık yıkamayı, odasını, yatağını aynı kamplardaki gibi her an toplamayı, tutumlu ve bağımlılıktan uzak bir hayat tarzını benimseyerek destanlar, şarkılar, izcilik teorik bilgilerini de öğrenmelerini istiyoruz. Bu açıdan şu an izcilerimizin evde olmaları, hayatı öğrenmeleri için bir fırsat."dedi.

Online uygulamalı eğitimlerinin de devam ettiğini aktaran Şubaşı, "Bir izcimiz bütün izciler adına Çanakkale faaliyetlerimiz kapsamında, 17 yıl önce başlatılan 57. Alay yürüyüşünü yapıyor. Federasyonumuzun arama kurtarma ve insani yardım ekipleri de bulundukları bölgeyi müdafaa etmeye devam ediyor. AFAD ve Kızılay kurumlarıyla her an omuz omuza ve nerede destek lazım ise orada oraya göreve koşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde dahi her izcinin topluma faydalı olmalarını amaç edindiklerini belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Kimi yaşlıların alışverişinde, kimi vefa destek gruplarının içinde, kimi Kızılay lojistik depolarında çalışırken kimileri de evlerindeki imkanlarıyla maskeler üreterek sağlık kuruluşlarımıza ve ihtiyaç sahiplerine dağıtarak karınca kararınca katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Sonuçta herkes bir şeyler yapıyor."

Bütün izcilerin ok atmayı iyi bildiklerini söyleyen Subaşı, "Okçuluk, bizim kamplarımızın vazgeçilmez sporudur ve bütün izciler de bilirler ki ’En uzağa giden ok, en çok geri çekilmiş yaydan atılandır.’ Bütün izciler salgından sonra çok daha ileriye atılabilmek için bütün güçleriyle geri çekilmeye devam ediyor.