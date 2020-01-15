Hasan Davulcu: Olimpiyatlar öncesinde 20 federasyonumuzu denetleyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2020 yılında rehberlik ve denetleme çalışmalarının süreceğini kaydeden Hasan Davulcu, “Ülkemizde şu ana kadar yapılan en geniş tabanlı, bütün tarafların olduğu, herkesin sorunları beklentilerini dile getirebildiği çalıştayımız devam ediyor. Umarız Türk sporu için faydalı olur. Her alanda olduğu gibi federasyonlarda da, kulüplerin, insanların olduğu yerde de denetim var. İnsan olan yerde hata olur. 2020 yılında rehberlik ve denetim çalışmalarımız devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 il müdürlüğünde 763 yurtta, 39 gençlik kampında, 369 gençlik merkezinde yaklaşık 65 bin personelle hizmet veriyor. Buraları denetliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2020 yılı içerisinde olimpiyatlar öncesinde 20 federasyonumuzu denetleyeceğiz. Federasyonlara biliyorsunuz kamu kaynakları aktarılıyor. Bu anlamda federasyonlarımızın tamamı bakanlığımızın denetiminde. Aktarılan kamu kaynaklarının etkin verimli kullanılabilmesi, adil paylaşılma, doğru yere doğru şekilde aktarılabilmesi dolayısıyla sportif başarılarımıza olumlu etki edebilecek sonuçlar doğurabilmesi açısından önemli. Biz de bu anlamda 2020 yılı içerisinde olimpiyatlar öncesinde 20 federasyonumuzu denetleyeceğiz" dedi.

"ASIL AMACIMIZ ARKADAŞLARIN HATASINI DÜZELTME YÖNÜNDE UYARILARDA BULUNMAK"

Denetlemenin temel amaçlarından bahseden Davulcu, şöyle konuştu: "Burada asıl amacımız arkadaşların hatasını olabildiğince düzeltme yönünde uyarılarda bulunmak, onları doğru yola kanalize yapabilmek, hatalarını önlemeye çalışmak. Rehberlik ayağımızı güçlendirmek. Onlarla masada denetim yaparken öte taraftan çalışma arkadaşlarımızla tribünlere gidip onları destekliyoruz. Çocuğunu, oğlunu, kızını evladını spora gönderen ailelerin olanaklardan eşit şekilde faydalanmasını temin etmek ve güvence oluşturmak bizim işimiz. Diyelim ki bir spora kanalize olan gencimiz, federasyon ya da ilgili kulübün hatasından kaynaklı bir problem yaşar ve mağdur olursa başvurabileceği mercii biziz. Bizde kamunun denetim mekanizmasını kullanarak, oradaki o yanlışı düzeltmekle görevliyiz."

"CUMA GÜNÜ BİLDİRGE YAYINLAYACAĞIZ"

Cuma günü çalıştayın sonuçları ile ilgili bir bildirge yayınlanacağını belirten Davulcu, “Bu bildirgede bütün alanlarla ilgili görüşler olacak. Bu görüşleri kanun yapma sürecinde meclise aktarmak bakanlığımızın uhdesinde olacak. İnanıyorum ki cuma gününün sonunda Türk sporuna, federasyon ve kulüplerine ilişkin masaya yatırılmış ve sonuçlandırılmış bir fikir ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyorum. Size yansımayan gerek CİMER üzerinden gerekse de yüz yüze çözmeye çalıştığımız onlarca konu masamıza geliyor. Bunları değerlendirmeye ve çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"3 YILDA BİR FEDERASYONLARI DENETLİYORUZ

3 yılda bir federasyonlarımızı denetlediklerini belirten Hasan Davulcu, “Denetlemediğimiz zaman bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bakanımızda ifade etti, herkesin şapkasını önüne koymalı, problemlerini açık açık ifade etmesi lazım. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları herkesin ifade edebilmesi lazım, diye ifade etti. Federasyonlar bakanlığa karşı sorumlu. Geçen sene 50'ye yakın soruşturma yaptık. Antrenörlük yönetmeliği bu sene değişti. 2020 yılında federasyonların bu yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini de denetleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.