Hasan Çolakoğlu: Türkiye’de kalıcı bir oyun topluluğu oluşturduk

Türk oyuncular 2000'lerin başında birçok popüler oyunun ancak korsan versiyonlarını oynayabiliyordu. Çünkü büyük yayıncı ve dağıtımcı şirketler oyunlarını oynamaya can atan bu tutkulu kitleyi görmezden geliyordu. 2012 yılında global oyun şirketi Riot Games, League of Legends oyunu ile Türkiye pazarına girdi. Yıllar boyunca yapılan yatırımlar Türk oyuncuların tutkusuyla birleşti ve günümüzde Türkiye, global arenada oyun ve espor pazarının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

7 yıl Nintendo Türkiye’nin Genel Müdürlük görevini yürüten Hasan Çolakoğlu, 2012’de Riot Games’e geçerek, şirketin dünyadaki 6. ofisini İstanbul’da açmıştı. Türkiye’de oyun ve espora en çok yatırım yapan şirket olan Riot Games, bu yıl ülkemizdeki 10. yaşını kutluyor.

“Oyuncu deneyimini yerelleştirerek kalıcı bir topluluk oluşturmak istedik”

Oyunun yerelleştirilmesi esnasında Türk oyunculara bu alandaki en iyi hizmeti sunmaya odaklandıklarını belirten Hasan Çolakoğlu, "O zamanlar böyle bir hizmetin örneği yoktu. Yaptıklarımız oyuncuların o güne dek hiç karşılaşmadıkları türden şeylerdi ve bunun karşılığını da hemen aldık. LoL hızla büyüyerek Türkiye'deki en büyük oyun ve espor oldu.” dedi.

“Oyuncu ruhunu işimize yansıttık”

"League of Legends 2012'de Türkiye'de çıkmadan önce, dışarıdan oyuncu destek uzmanlarıyla çalışmamak gibi kendime has bir fikirle çıkageldim. Dedim ki, 'Burada 30 Riotçuyuz ve hepimizin oyuncuların yaşadıklarını daha iyi anlamasını istiyorum.' Herkes normal işlerinin yanı sıra günde 20-30 oyuncu bileti cevaplıyordu. Sunucular arası hesap aktarımlarından o zamanlar aktif olan "Tribunal" (oyuncu tahkim) sistemine dair sorunlara kadar her şey bizden soruluyordu. Riot tarihinde böyle bir şeyin başka bir yerde denendiğini sanmıyorum."

İlk başta sadece Hasan Çolakoğlu’ndan ibaret olan ofis, oyun Türkiye'de çıktığında 30 kişiye, zaman içindeyse 60 kişiye kadar büyüdü. Bir yandan ofis büyürken diğer yandan da Riot Games büyüyordu. Büyüyen şirketi ve oyuncu tabanını yansıtacak değişiklikler yapmanın vakti artık gelmişti.

Çolakoğlu, 2016 yılında Riot'un Los Angeles'taki genel merkezine geçerek gelişen pazarlar genel müdürü oldu. Gelişen pazarlara Brezilya'dan Türkiye'ye, Rusya'dan Meksika'ya birçok ülke dahildi. Bu ülkelerdeki kültürler ve topluluklar her ne kadar farklı olsa da oyunculuk deneyimleri epey benzeşiyordu. Çolakoğlu konuyla ilgili, "Oyuncuların hepsi en nihayetinde birer oyuncu. Farklı dillerden veya hükümetlerden kaynaklanan zorluklarla karşılaşabiliyoruz fakat Vietnam'daki ve Türkiye'deki oyuncuların internet kafede oyun oynama deneyimlerini kıyasladığınızda bunların aslında aynı olduğunu görürsünüz." açıklamasını yaptı.

“Hala yapılacak tonla işimiz var”

Hâlâ yapılacak tonla işleri olduğunu vurgulayan Çolakoğlu; “Tüm oyuncuların yolda olan oyun ve eğlence ürünlerimizden azami seviyede keyif alabilmeleri için yayıncılık çabalarımıza her zamankinden de çok önem veriyoruz. Bu da tüm ofis pozisyonlarımızı işine tutkuyla bağlı yeni Riotçularla doldurmamız anlamına geliyor. Riotçuları bölgelerindeki oyuncularla yakınlaştırmak için yeni ofisler açmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye, Brezilya, Japonya veya yuvamız olarak gördüğümüz bir başka ülkedeki ofislerimizin, oyuncu deneyimini en büyük öncelikleri haline getirmek amacıyla beraber çalışmaları için şirketimizin işleri yürütme şeklini daima değiştiriyoruz.” dedi.