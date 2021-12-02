Daha önce Fenerbahçe 'de idari menajer olarak çalışan ve şimdilerde Oktay Ercan'ın başkanlığındaki Westerlo'da futboldan sorumlu isim Hasan Çetinkaya, geçmişte Eden Hazard'ın Fenerbahçe'ye duyduğu sempatiye ilişkin açıklamalarını destekler yeni bir açıklama yaptı.

Oktay Ercan'ın başkanlığını yürüttüğü kulüpteki çalışmalarına ilişkin Hasan Çetinkaya, Nieuwsblad'dan David Van den Broeck'a açıklamalarda bulundu. Çetinkaya'nın daha önce de Eden Hazard konusunda yaptığı açıklamaları tekrar Belçika basınında gündem oldu.





'Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi'

2024'te Avrupa'da oynayabilecek bir takım yaratmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya'nın bunu gerçekleştirmek konusunda Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın da aralarında olduğu yoğun ve önemli arkadaş listesine güvendiği belirtiliyor. Hazard konusunda konuşan Çetinkaya, "Sanırım onu bir arkadaşım olarak sayabilirim. Lille'deyken tanışmıştık. O zaman bana Fenerbahçe'de oynayacağına dair söz verdi. Westerlo, şu anlık zor ama asla bilemeyiz. Kariyerini burada bitirebilir" ifadelerini kullandı.