Röportaj: Yakup Çınar

Merih Demiral geçen sezonun başında ücretsiz olarak Alanyaspor tarafından Sporting Lizbon’dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandı. Yarım sezon sonra 7 milyon Euro’ya İtalya’nın Sassuolo takımına transfer oldu. A Milli Takım’a kadar yükselen ve başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki savunma oyuncusu 18 milyon Euro bedelle İtalyan devi Juventus’a transfer oldu. Alanyaspor Başkanı Merih Demiral’ın transfer sürecini ve çok önemli bir detayı FANATİK’e anlattı. İşte o sözler:

“Cenk’e 'git, Merih’i al gel' dedim”

Hem Merih hem menaceri Cenk, ikisi de benim manevi oğlum. Merih U21 Milli Takımı’nda oynarken ben zaten takip ediyordum. Cenk’in oyuncusu oluduğu için o yüzden de takip ediyorduk. Son iki U21 maçlarını da Alanya’da canlı izlemiştim. Sezon başında manevi oğlum Cenk’e ‘Git Merih’i al gel’ dedim. Espiriyle karışık ‘Alıp gelemezsen bir daha buraya gelme’ dedim. ‘Tamam baba’ dedi. Gitti 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllık ücretsiz kiraladık.

“Biz alırken eleştirmişlerdi”

Alanya’da çıkış yapacağına inandığım için gelmesini istedim. Bizde de o şansı buldu. Sağolsun Mesut Bakkal hoca da ona güvendi ve oynattı. Biz ilk getirdiğimizde dedikodu oldu; ‘Başkan 20 yaşında bu çocuğu ne yapacak’ diye... Tenkitte de bulundular. ‘Merih bu kadar genç nasıl Alanya’da oynayacak’ diye yorum yapanlar da oldu. Ama ben hep onun kişiliğine, karakterine ve futbolculuğuna inandım. Allah’a şükür ne beni ne kendini ve ne de menaceri Cenk’i mahçup etmedi.

“4-5 milyon Euro kazandırdı”

Allah yolunu açık etsin. Bizim Merih’i Alanya’ya getirirken amacımız burada parlatıp iyi bir takıma göndermekti. Kiralık da olsa satın alma opsiyonu olduğu için hem de kulübümüze para kazandırma amacımız vardı. Biz ona canı gönülden inanmıştık o da bunu başardı. Bedava kiraladığımız oyuncudan 4-5 milyon Euro para kazanmış olduk. Sassuolo’ya giderken de kendisine söylemiştim. Oğlum git oraya ben senin önünü açıyorum. Sen orada da çok kalıcı değilsin, çok daha iyi yerlere gideceksin dedim. Transferi de gerçekleşti. Bir sezonda iki transfer yapmış oldu. Çok önemli bir başarı...

“Gözyaşlarımı tutamadım”

Transfer açıklanmadan hemen beni aradı. İlk benimle paylaşmak istediğini ve Juventus’a transfer olduğunu söyledi. ‘Senden bir kez daha helallik istiyorum’ dedi. Bizi de ağlattı tabi... 3 gün önce arkadaşı olan oğlum Emirhan’ın düğünü vardı. Onun için de Alanya’daydı yine görüştük. Yolu açık olsun. Türkiye’nin Avrupa’daki prestijini artıran bir transfer oldu. A Milli Takım’a iyi bir oyuncu kazandırmış olduk. İnşallah Türk Milli Takımı’na uzun yıllar hizmet eder. Ben gurur duyuyorum şuanda. Merih inşallah daha da iyi olacak. Kişilik karakter olarak 10 numara bir çocuk zaten.

“Juventus’ta başarılı olur”

Juventus’ta başarılı olacağına inanıyorum. Yeterki formayı versinler. Formayı verirlerse çıkarmaz. Değer vererek aldıkları bir transfer. Geçen sağlık kontrolüne gittiğinde takım kaptanı gelmiş ve yakından ilgilenmiş kendisiyle. İnşallah oynar. Bu sezon oynamasa bile ben forma şansı bulduğunda bırakacağını sanmıyorum.

“Oynayamaz raporu vermişler”

3-4 ay önce Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin eski idari menaceri Hasan Çetinkaya ile sohbet ettik. Hasan’a ‘ Yiğithan’a göre daha gerideydi Merih dedim. Yiğithan Güveli daha ön plana çıkıyordu. Sen de Aziz Yıldırım döneminde kulüpte çalışıyordun ve Aziz başkanın sağ kolu gibiydin, bu çocuk neden Fenerbahçe’de A Takım’a çıkmadı’ dedim. ‘Ya Hasan abi dedi. A Takım’a altyapı hocalarından gelen raporlar, bu çocuktan bir şey olmaz ve yetersiz’ karşılığını verdi. Hasan Çetinkaya bunu söyleyince şok geçirdim.

“Merih’in karakteri tartışılmaz”

38, 39 yıldır futbolun içerisindeyim. İkinci amatör, birinci amatör, süper amatör, 3. Lig, 2. Lig oralarda hep futbol oynadım. Yöneticilik yaptım, takım kaptanlığı yaptım. Antrenörlük yaptım. İdarici olarak her kademede görev de yaptım. Merih Demiral hayatımda tanıdığım en iyi karakterli üç tane futbolcu varsa birinci sıraya koyuyorum. Bu çocuğa böyle rapor gelmiş inanamıyorsunuz.

“Hedefimiz yeni Merihler”

Kulüp olarak bundan sonra da Merih Demiral benzeri transferler yapmaya devam edeceğiz. Erol Bulut gibi önemli bir ismi takımın başına getirdik. Altyapımızda ve A Takım kadromuzda çok yetenekli genç oyuncular var. Ozan Tufan’ı Fenerbahçe’den kiraladık ve oynattık tekrar A Milli Takım’a seçildi. Hem bize katkı sağladı, hem A Milli Takım’a yükseldi hem de Fenerbahçe’ye katkı sağlayacaktır.

Mini yorum / Erman Özür

Son sürat zirveye ulaştı

Bir oyuncuyu iyi stoper yapan tüm özelliklere sahip olan Merih Demiral basamakları son sürat atlayarak Juventus’a yani zirveye ulaştı. Atletik fizik yapısının yanında top kullanma becerisi en önemli özelliklerinden biri. Rakip santrforlara yaptığı her müdahalesinin zamanlaması neredeyse mükemmel. Tatlı sert oyunun yanı sıra forvetleri bezdirecek kadar da yakın savunma yapıyor. Yüksek toplardaki zamanlaması da oldukça iyi. Pozisyon bilgisi sayesinde basit hatalar yapmıyor. Ve yine en büyük avantajı müthiş bir konsantrasyon ve istekli futbol anlayışı.

Lider oyuncu olacak

Son olarak dünyada nadir stoperlerde bir arada bulunan çabukluk ve hücum katkısı ile tam anlamıyla komple bir oyuncu. Bu saydıklarım ile dünyanın en iyi savunmacılarına karşı yaşayacağı forma rekabeti (ki kazanması muhtemel) lider bir oyuncu haline gelecek Merih Demiral’ı milli takımımız için de büyük bir şans haline getirecektir.