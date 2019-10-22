Hasan Çavuşoğlu: Liderlik tesadüf değil

Röportaj: Tunç Kayacı

8 haftada topladığı 17 puanla liderlik koltuğunda oturan ve ligin flaş takımı olan Alanyaspor, 5-2’lik Rize galibiyetiyle adeta gövde gösterisi yaptı. Sezon başında kimsenin zirve şansı vermediği Güney ekibinin bu başarısının sırrını Başkan Hasan Çavuşoğlu’na sorduk, çarpıcı cevaplar aldık. İşte Çavuşoğlu’nun FANATİK’e yaptığı özel açıklamalar...

‘10 milyon Euro kazandırdı’

“Süper Lig’de 4. sezonumuzu yaşıyoruz. Ancak bu süreçte önemli işler yaptık bana kalırsa. Emre Akbaba’yı, Efecan’ı A Milli Takım’a gönderdik. Gol kralı (Vagner Love) çıkardık, Merih Demiral’i Avrupa’ya yolladık. Cenk Melih Yazıcı diye öz evladım gibi sevdiğim bir menacer kardeşimiz var. Şu ana kadar kulübe 10 milyon Euro’dan fazla para kazandırdı. Alanyaspor’un menfaatine olacak şey neyse ben onu yaparım. Başarılı olduğu için transferde kendisiyle çalışıyorum.”

‘Anderlecht Cisse’yi istedi’

Ligler başlamadan 1 ay önce takıma söyledim, ‘Değerini bulan futbolcu varsa, istediği yere gidebilir’ dedim. Biz kimsenin önünü kapamayız. Bizde mutluluk faktörü önemli. Oyuncu mutluysa iyi oynar. Mesela Anderlecht 2 gün kala Cisse’de etik dışı davrandı. Oyuncuya yazmışlar. Bonservisli futbolcu, bizimle konuşmaları gerekirdi. İzin vermedik. Cisse bizim için değerli. Şu anda da 8 golü var zaten, devamını da getirecek.”

‘Kritik nokta, hoca seçimi’

“Bizim için en kritik konulardan biri teknik direktör seçimiydi. Sergen Yalçın’ın ardından yaptığımız teknik direktör tercihinin doğru olması lazımdı. Görüyoruz ki Erol hocayı getirerek doğru yaptık. Ona söyledik, ‘Saha içi senin, dışarısı bizim’ dedik. Asla hocamızın işine karışmayız. Ancak bir yardım isterse, devreye gireriz. Aynı şekilde o da bize saha dışında yardımcı olur. Erol Bulut’a çok güveniyoruz.”

‘Parayla pulla söyletemezsin...’

“Bizde ödemeler düzenli yapılır. Bunu herkes bilir. Yabancılar mutludur. Tabii Alanya’nın turist bölgesi olmasının bunda payı var. Biz, her kulübün isteyeceği aile ortamını, yerlisiyle-yabancısıyla yıllardır yakaladık. Mesela Juanfran çok hoşuma giden bir demeç verdi geçenlerde. “İstiklal Marşı’na olan saygıya hayran kaldım” diye... Bunu bir yabancı futbolcuya parayla pulla söyletemezsiniz.”

‘Şampiyonluk ağır olur’

“Şampiyonluk kelimeleri şimdiden çok ağır olur. Ancak biliyoruz ki bu takım sonuna kadar gitmek ister. Bakalım ulaşabileceğimiz nokta neresi. Şunu söyleyebilirim, liderlik tesadüf değil. Planlı çalışmanın, transferde doğru hamle yapmanın ve elbette hocamız ile futbolcuların başarısı. Tek rahatsız olduğum nokta VAR. Bunu savunuyorum. Ama geçen sezon daha doğru kullanılıyordu. Bu sezon VAR sıkıntılı. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız, rakibe verilen penaltı... Yanlış kararlar. 5-2 kazandığımız son Rize maçında da önemli hatalar var.”